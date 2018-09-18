Куряне прочитают Чехова

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-18T14:37:52+03:00

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Творчество Антона Чехова – это продолжение и развитие лучших традиций русской классической литературы. Его книги – не только источник эстетического наслаждения, это уроки идейного и нравственного воспитания, ибо они одухотворены высокой идеей борьбы за свободного и счастливого человека.

На мероприятии состоится чтение отрывков из рассказов Антона Павловича Чехова в исполнении студентов Курского педагогического колледжа, а также обучающихся Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки Курска. Вниманию присутствующих будет представлен отрывок из фильма о жизни и творчестве писателя. Для участников и гостей мероприятия подготовлена книжная выставка «Жизнь среди людей», на которой будет представлена литература по творчеству Чехова из фондов Асеевки.

Вход свободный.

(12+)

20 сентября в 14.00

Библиотека имени Николая Асеева

Ул. Ленина, 49