2018-09-18T13:42:29+03:00
Экономика

За год объем вкладов курян вырос на 11,4 млрд рублей

Рост больше чем на 9 процентов
Светлана ВОЛКОВА
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Куряне стали больше денег держать в банкахКуряне стали больше денег держать в банкахФото: Из архива КП.
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К началу августа 2018 года объем привлеченных средств юридических и физических лиц Курской области в банках составил порядка 138,8 млрд рублей. По сравнению с данными на начало августа 2017 года он вырос более чем на 9,4%.

Отделение по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу отмечает, что более 79,3% привлеченных средств – это депозиты физических лиц. При этом общая сумма вкладов жителей региона составила 110 млрд рублей, увеличившись за год на 11,4 млрд рублей.

По-прежнему вклады в рублях остаются наиболее привлекательными для жителей региона. Объем депозитов в иностранной валюте незначительно снизился - на 200 тысяч рублей.

Средства на счетах индивидуальных предпринимателей региона составили порядка 3,6 млрд рублей.

По федеральному законодательству депозиты физических лиц и средства индивидуальных предпринимателей в кредитных организациях застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Законом предусмотрено возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай. Оно выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей.

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