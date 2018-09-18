2018-09-18T13:18:27+03:00
Общество

В Сеймском округе Курска воду обещают дать к четырем часам дня

В микрорайоне чистят коллектор
Ольга ДАНИЛОВА
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Часть домов Курска снова осталась без водыЧасть домов Курска снова осталась без водыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Из-за неотложных профилактических работ по чистке коллектора 18 сентября до 16.00 прекращена подача холодной воды в частный сектор по первому Степному переулку 3-27, 5-й Степной пер. 20-44, 5-й Кислинский пр-д 32-68 и в жилые дома по Магистральному пр-ду 18, 20, 22, 22А, сообщил в ГУ МЧС России.

Справки по телефону 70-06-14.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

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