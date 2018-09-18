В Курске появится новая часовня
Ее возведут на территории первого отряда федеральной противопожарной службы
Состоялась закладка первого камня новой часовниФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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На территории первого отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС по Курской области появится часовня в честь преподобного Серафима Саровского. Благословение на строительство дал митрополит Курский и Рыльский Герман. 17 сентября состоялась закладка первого камня новой часовни.
Строительство часовни планируют завершить через год. Будет благоустроена и прилегающая к постройке территория. Здесь возведут декоративное ограждение, высадят деревья и проведут освещение.