В Курской области работают более 14 тысяч инвалидов
За восемь месяцев 2018 года в Курской области при содействии регионального комитета по труду и занятости трудоустроили 142 инвалида. Рабочие места для людей с ограниченными возможностями заквотировали более 1100 предприятий.
Трудоустройству инвалидов уделяется большое внимание. Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность пройти профессиональное обучение в разных сферах, получить дополнительное образование по многим востребованным специальностям.
Всего на сегодняшний день трудоустроены 14 492 инвалида или 33,5% от общего числа проживающих в регионе. По этому показателю Курская область находится на втором месте в ЦФО, сообщили в региональной администрации.