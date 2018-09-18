В Курской области работают более 14 тысяч инвалидов

СЕГОДНЯ 10:38 2018-09-18T10:41:00+03:00

В этом году трудоустроили 142 человека

Изменить размер текста: A A

За восемь месяцев 2018 года в Курской области при содействии регионального комитета по труду и занятости трудоустроили 142 инвалида. Рабочие места для людей с ограниченными возможностями заквотировали более 1100 предприятий.

Трудоустройству инвалидов уделяется большое внимание. Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность пройти профессиональное обучение в разных сферах, получить дополнительное образование по многим востребованным специальностям.

Всего на сегодняшний день трудоустроены 14 492 инвалида или 33,5% от общего числа проживающих в регионе. По этому показателю Курская область находится на втором месте в ЦФО, сообщили в региональной администрации.