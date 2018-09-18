2018-09-18T10:41:00+03:00
Общество

В Курской области работают более 14 тысяч инвалидов

В этом году трудоустроили 142 человека
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Трудоустройству инвалидов уделяется большое вниманиеТрудоустройству инвалидов уделяется большое вниманиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

За восемь месяцев 2018 года в Курской области при содействии регионального комитета по труду и занятости трудоустроили 142 инвалида. Рабочие места для людей с ограниченными возможностями заквотировали более 1100 предприятий.

Трудоустройству инвалидов уделяется большое внимание. Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность пройти профессиональное обучение в разных сферах, получить дополнительное образование по многим востребованным специальностям.

Всего на сегодняшний день трудоустроены 14 492 инвалида или 33,5% от общего числа проживающих в регионе. По этому показателю Курская область находится на втором месте в ЦФО, сообщили в региональной администрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области по вине нетрезвых водителей погибли 22 человека
В Курске вор отрезал от интернета многоэтажку
Куряне прочитают Чехова
За год объем вкладов курян вырос на 11,4 млрд рублей
В Сеймском округе Курска воду обещают дать к четырем часам дня
В Курске появится новая часовня
Под Курском в ДТП погиб водитель КамАЗа
Под Курском пройдет православная выставка
Под Курском пенсионера подозревают в убийстве
18 сентября в Курске на проспекте Победы закроют движение
В Курске прошел экологический квест
Под Курском погиб 55-летний велосипедист
В Курске стартует фестиваль «Служу России»
В Курске продолжатся отключения электричества
В центре Курска отключат газ
Народное караоке вместе с «Хором Турецкого»!
Курские заключенные копали картошку и наткнулись на осколочно-фугасный снаряд
Одна курская компания задолжала другой около 9 млн рублей