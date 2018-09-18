Под Курском в ДТП погиб водитель КамАЗа

СЕГОДНЯ 10:17 2018-09-18T10:18:31+03:00

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17 сентября примерно в 18:50 в Рыльске произошло смертельное ДТП. На 118 километре автодороги Курск - Льгов – Рыльск столкнулись два КамАЗа, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

55-летний водитель одного грузовика с прицепом врезался в такой же автомобиль, который ехал в попутном направлении и поворачивал налево. На место происшествия были направлены пожарные ПЧ № 39 Рыльского района, сотрудники Госавтоинспекции и работники скорой медицинской помощи.

В результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения. Водитель КамАЗа, допустивший столкновение, скончался до приезда медиков. В устранении последствий ДТП принимали участие десять человек и три единицы техники.