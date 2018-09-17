Под Курском пройдет православная выставка

СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-17T16:59:46+03:00

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24 сентября в 12.00 в местечке Свобода Золотухинского района пройдет традиционная XIV выставка «Под Святым Омофором Пресвятой Богородицы». Событие приурочено к пребыванию на святой курской земле чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная.

В выставке примут участие представители Курской, Луганской, Тверской, Североморской, Киевской, Тернопольско-Кременецкой и Черногорской митрополий, а также Курской духовной семинарии и Курской иконописной мастерской. Священническое облачение, церковную утварь, одежду для православных продемонстрирует вышивальная мастерская.

Кроме того, будут представлены православные традиции в декоративно-прикладном и ювелирном искусстве, народно-художественные промыслы. В главном выставочном павильоне будут демонстрироваться работы «Города мастеров», подворий Курского и Золотухинского районов.

В праздничном мероприятии примут участие предприятия пищевой промышленности. Они представят замысловатую выпечку и тематическую экспозицию блюд Рождественского, Великого, Петровского и Успенского постов.