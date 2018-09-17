Под Курском пенсионера подозревают в убийстве

СЕГОДНЯ 16:02 2018-09-17T16:13:18+03:00

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12 сентября на лугу недалеко от деревни Гирьи Беловского района было найдено тело 66-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в грудь. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

ПОподозрению в убийстве задержан 62-летний житель хутора Кучеров Беловского района.

По версии следствия в марте пенсионеры поссорились. 66-летний курянин якобы обругал приятеля в присутствии посторонних, тем сильно унизил его. За это пенсионер решил убить обидчика. Утром 12 сентября он взял огнестрельное одноствольное ружье 16 калибра и отпарвился на луг у песчаного карьера деревни Гирьи, зная, что его обидчик может там пасти корову. Пенсионер спрятался в кустах и стал ждать приятеля, а увидев, дважды выстрелил из ружья. Один из выстрелов оказался смертельным. После этого подозреваемый убежал с места совершения преступления, по дороге выбросив ружье.

Подозреваемый дал признательные показания, его взяли под стражу, планируется предъявление ему обвинения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.