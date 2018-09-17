18 сентября в Курске на проспекте Победы закроют движение

СЕГОДНЯ 15:48 2018-09-17T15:51:28+03:00

С 9.00 до 15.00 транспорт ходить не будет

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18 сентября в Курске в 12.00 на Триумфальной арке состоится торжественное открытие X межрегионального фестиваля молодых сотрудников органов внутренних дел «Служу России». В связи с этим с 9.00 до 15.00 по проспекту Победы в сторону центра города от улицы Шпайерской до улицы Тропинка будет закрыто движение транспорта.

Двустороннее движение автотранспорта будет осуществляться по проезжей части улицы Карла Маркса на участке от улицы Рябиновой до поворота к торговому центру «Метро», имеющей четыре полосы движения, по двум полосам в каждом направлении. Перевозка пассажиров троллейбусами и автобусами маршрутов № 13, 44, 292 будет организована до Тропинки.

— Уважаемые куряне! Будьте законопослушны, взаимовежливы и внимательны на дороге! Заранее планируйте маршрут движения и с пониманием отнеситесь к возможным неудобствам, - обращаются к гражданам сотрудники Госавтоинспекции.