В Курске прошел экологический квест

СЕГОДНЯ 15:27 2018-09-17T15:31:18+03:00

В акции приняли участие более 160 человек

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15 сентября в Курске прошел уже второй по счету экологический квест «Чистые игры». Квест был приурочен ко Всемирному Дню чистоты, сообщили в городской администрации.

В игре, которая проходила в лесу КЗТЗ, приняли участие более 160 человек – школьники и студенты. Они собрали 385 мешков мусора, в том числе 160 мешков с пластиком, 8 - с металлом, 137 – со стеклом, а также 32 покрышки и целую гору крупногабаритного мусора.

После уборки участников ждали пироги и сладости, веселые конкурсы и живая музыка. Команды-победители получили призы и подарки.