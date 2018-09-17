Под Курском погиб 55-летний велосипедист

СЕГОДНЯ 13:42 2018-09-17T13:53:24+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Щигровском районе 14 сентября. 32-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по автодороге Курск – Касторное, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

На 47 километре трассы он сбил 55-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении и стал поворачивать налево. Велосипедист скончался на месте.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.