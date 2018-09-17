В Курске стартует фестиваль «Служу России»
Открытие фестиваля сотрудников органов внутренних дел состоится 18 сентября
На открытие приглашаются все желающие
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18 сентября в 12.00 на проспекте Победы в районе Триумфальной Арки состоится торжественное открытие фестиваля сотрудников органов внутренних дел «Служу России!», сообщили в УМВД по Курской области.
Состоится показ техники, стоящей на вооружении полиции, ретроавтомобилей и показательные выступления бойцов спецподразделений. На открытие приглашаются куряне и гости города.
В фестивале примут участие команды сотрудников полиции из Белгородской, Брянской, калужской, Орловской, Смоленской, Тверской и Нижегородской областей.
Обращаем внимание, что во время мероприятия движение по проспекту Победы будет закрыто.