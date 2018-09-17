В Курске продолжатся отключения электричества

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-17T11:45:55+03:00

В Центральном округе отключений не запланировано Фото: из архива "КП"

С 17 по 21 сентября без света останутся жители двух округов

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С 17 по 21 сентября с 9.00 до 15.00 отключения запланированы в Сеймском округе на улицах: Кольцова, Нижне-Луговой 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 – 97; Заповедной, Ромашковой, Сосновый бор, Дубовая роща, Кореневской, Запрудной, Рыльской, Лесная поляна.

Телефон для справок: 32-32-15.

20 сентября с 14.00 до 16.00 в Сеймском округе: в Васильевском переулке 19-47, 4-44; на улице Котлякова 3-83, 2-90; в Ивановском переулке 1-7, 63-71, 4, 18; на улице Подвойского 25-91, 20-96; Кривецкой 22-84, 23-93; Киевской 1-55, 2-76; Сеймской 2-48, 3-63; в Петропавловском переулке 9-22, 15-21; Малых 84-178, 45-123; в 3-м Раздельном переулке 1-21; во 2-м Раздельном переулке 1-9, 2-14; ОНТ Ветеран.

Телефон для справок: 26-32-10.