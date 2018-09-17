2018-09-17T10:03:08+03:00
Общество

Одна курская компания задолжала другой около 9 млн рублей

Организация выплатила долг под угрозой ареста автомобилей
Яна ШЕЛЕСТ
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Организация полностью погасила долгОрганизация полностью погасила долг
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Курская компания задолжала ООО «Фолиант» 8,9 млн рублей. Исполнительное производство о взыскании задолженности находилось в отделе судебных приставов по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам УФССП по Курской области.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, а также постановление о запрете на регистрацию в отношении 52 транспортных средств, принадлежащих должнику-организации (иномарки, отечественные легковые и грузовые автомобили).

В результате принятых мер организация долг в пользу организации ООО «Фолиант» полностью погасила. Запрет на регистрационные действия в отношении автомобилей был снят. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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