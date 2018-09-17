Под Курском сгорел кирпичный дом

СЕГОДНЯ 09:29 2018-09-17T09:40:25+03:00

В доме сгорела и обрушилась кровля Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Двухэтажный жилой дом в селе Богородицкое Горшеченского района загорелся 16 сентября в шестом часу утра. На место происшествия выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 23 Горшеченского района, сотрудники полиции, работники электросетей и скорая помощь.

Возгорание локализовали в 05:47, полностью ликвидировали – в 05:50. В результате пожара в доме размером 6х8 метров сгорела и обрушилась кровля, рухнуло потолочное перекрытие. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС четыре человека и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.