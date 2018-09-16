В Курской области осудили бывших директора и водителя школы, по вине которых погиб ребенок

СЕГОДНЯ 08:53 2018-09-16T08:53:03+03:00

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Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего и.о. директора сельской школы (халатность, повлекшая смерть человека) и в прошлом водителя школьного автобуса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд установил, что 1 июня прошлого года учителя и учащиеся 2 - 5 классов сельской общеобразовательной школы были в поселке Прямицыно Октябрьского района на праздновании Дня защиты детей. Когда все возвращались домой, и.о. директора школы дал указание водителю остановиться на территории деревни Артюховка - в неположенном для остановки месте. Из автобуса вышел 10-летний школьник, который попытался перейти проезжую часть, обойдя автобус спереди. В это время ребенка сбил следовавший в попутном с автобусом направлении "КамАЗ". Школьник скончался на месте.

Как сообщила пресс-служба облпрокуратуры, подсудимым назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также водителя лишили прав на три года, на этот же срок педагогический работник не сможет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в органах и учреждениях системы образования. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.