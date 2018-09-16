В Курской области «двенадцатая» сбила пешехода

СЕГОДНЯ 08:21 2018-09-16T08:21:30+03:00

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Сообщение о ДТП поступило на номер «Службы спасения» 15 сентября в 22:15. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, авария произошла на улице Комарова в Железногорске. Приехавшие на место оперативные службы - спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи - выяснили, что водитель автомобиля «ВАЗ 2112» допустил наезд на пешехода. Ему понадобилась медпомощь.

Всего к ликвидации аварии привлекалась группировка сил и средств в составе девяти человек и трех единиц техники. Спасатели напоминают: будьте внимательны на дорогах, случае любой беды обращайтесь на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.