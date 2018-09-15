2018-09-15T19:17:23+03:00
Происшествия

В Курской области нашли мины

Опасный боеприпас обнаружили в Железногорском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Боеприпасы вывезли на полигонБоеприпасы вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 сентября в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны недалеко от хутора Заречье Железногорского района, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место обнаружения выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли две минометные мины калибром 81 мм и 50 мм. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

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