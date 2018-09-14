Курские спасатели предупреждают о тумане

СЕГОДНЯ 17:03 2018-09-14T17:06:53+03:00

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14 сентября с 21.00 до 21.00 15 сентября на территории Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди. Местами грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, при грозах местами до 14 м/с. Температура: ночью +11…+16 ºС, днем +22…+27 ºС, при значительной облачности до +20 ºС.

Спасатели напоминает курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".