В Курске за автокражи задержаны московские «гости»

СЕГОДНЯ 16:18 2018-09-14T16:18:11+03:00

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Курские полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в кражах из автомобилей. Пара приехали из Москвы в Курск на свадьбу. Столичные гости заодно решили «подзаработать» грабежом иномарок.

Они выбирали парковки у городских детских садов. Утром родители привозили детей и вели их в здание. Рассчитывая, что вернутся через несколько минут, оставляли ценные вещи на виду в автомобиле. Подозреваемые разбивали камнем боковое стекло и забирали сумку или борсетку. С места преступления скрывались на автомобиле.

В одном из случаев преступники похитили сумку, в которой находились 300 тысяч рублей. Кроме денег они оставили себе и ключи потерпевшего, собираясь в ближайшее время совершить и квартирную кражу. Саму сумку и документы фигуранты выбросили в лесу, но вещи заметили случайные прохожие и вернули владельцу.

При осмотре похищенного полицейские нашли чек из продуктового магазина. Продавец вспомнила, как обслуживала этих покупателей и рассказала, что они обсуждали свадьбу друзей.

Оперативники экстренно проверили загсы и вышли на след предполагаемых подозреваемых, которые присутствовали на торжестве в качестве гостей. Они были задержаны до того, как успели покинуть Курск.

Мужчина и женщина во всем признались, обещают вернуть похищенное. В отношении них возбуждено уголовное дело. До суда гастролеры будут находиться под стражей.