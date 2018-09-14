2018-09-14T14:40:18+03:00
Происшествия

Под Курском «Мерседес» сбил неизвестного мужчину

Смертельное ДТП произошло в Хомутовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Пешеход погиб на местеПешеход погиб на местеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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13 сентября вечером 58-летний водитель автомобиля «Мерседес» ехал со стороны Москвы в сторону поселка Колячек Хомутовского района. Примерно в 20:50 на 508 километре автотрассы он сбил пешехода, который шел по обочине навстречу.

На место ДТП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 44 Хомутовского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате аварии пешеход, личность которого еще не установили, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Подобное ДТП произошло 12 сентября примерно в 20:30 в Фатежском районе. Здесь под колесами фуры оказался 25-летний парень, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего отвезли в больницу, но он там скончался.

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