Курского депутата поймали на мошенничестве с субсидиями

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-14T14:37:43+03:00

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Суд вынес приговор депутату собрания депутатов муниципального образования «поселок Кшенский». Народного избранника признали виновным в мошенничестве.

Следствием и судом установлено, что в 2012 году мужчина, являвшийся индивидуальным предпринимателем и руководивший крестьянско-фермерским хозяйством, купил у трех человек сельскохозяйственную технику для своего хозяйства. Он заплатил за нее 25 тысяч рублей. Однако в договорах купли-продажи он отразил общую стоимость приобретенного им имущества в размере 365 тысяч рублей. После фермер подал в комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области документы, чтобы получить субсидии на поддержку начинающих предпринимателей.

На основании этих фиктивных документов из бюджета области ему были выплатили 300 тысяч рублей, тогда как фактически он должен был получить субсидию в размере чуть больше 18 тысяч рублей, рассказали в СК.

Суд оштрафовал депутата на 200 000 рублей. Также удовлетворены исковые требования представителя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области на сумму 271 950 рублей.