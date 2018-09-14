Курянин ударил кулаком инспектора ДПС
СК Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против жителя Льгова. Его обвиняют по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
По версии следствия ночью 29 августа мужчину остановил инспектор ДПС на улице Ленина Льгова. Находясь на пассажирском сидении в патрульном автомобиле, пьяный курянин ударил инспектора ДПС кулаком в лицо.
Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.