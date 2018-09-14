2018-09-14T14:31:55+03:00
Происшествия

Курянин ударил кулаком инспектора ДПС

ЧП произошло в патрульном автомобиле
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит статьяКурянину грозит статьяФото: Из архива КП.
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СК Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против жителя Льгова. Его обвиняют по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

По версии следствия ночью 29 августа мужчину остановил инспектор ДПС на улице Ленина Льгова. Находясь на пассажирском сидении в патрульном автомобиле, пьяный курянин ударил инспектора ДПС кулаком в лицо.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.

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