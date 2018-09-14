2018-09-14T13:22:17+03:00
Общество

В центре Курска отключили горячую воду

На Димитрова ликвидируют прорыв
Яна ШЕЛЕСТ
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На Димитрова ликвидируют прорывНа Димитрова ликвидируют прорыв
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Работники «Квадры» проводят подготовительные работы к ремонту участка тепломагистрали по улице Димитрова. Теплоэнергетики локализуют поврежденный участок трубопровода и откачивают воду.

На время ремонтных работ приостановлено горячее водоснабжение по следующим адресам:

- ул. Семеновская, 75, 75а, 77, 79, 98;

- ул. Гоголя, 25, 29а, 31, 36, 46, 47, 49/51, 53, 55;

- ул. Димитрова, 68а, 70, 74, 76, 84, 91, 93, 95, 97, 99, 101;

- ул. Радищева, 80, 82, 84, 84а, 86, 93, 95, 97, 99, 101,103, 105;

- ул. Разина, 4, 8, 24;

- ул. Халтурина, 19, 22.

Подачу горячей воды планируется возобновить во второй половине дня 18 сентября.

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