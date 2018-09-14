В двух районах Курской области раскрыли кражи зерна

СЕГОДНЯ 13:12 2018-09-14T13:12:31+03:00

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За сутки в двух районах области раскрыты кражи зерна. В Пристенском районе местный житель со знакомым ночью украли собранный урожай, который лежал в поле, ожидая погрузки. Девять тонн зерна они перевозили на собственном грузовике. Сдать или перенести его в собственные хранилища не успели, так как их задержали полицейские, которым о хищении оперативно сообщили случайные свидетели. После опросов оперативников куряне сознались в краже. Сейчас назначено исследование, которое установит сумму ущерба, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сказали в полиции.

В Конышевском районе установлен причастный к хищению около тонны зерна с территории фермерского хозяйства. Им оказался 56-летний мужчина, проживающий недалеко от зернохранилища. Краденый урожай он собирался использовать для собственного хозяйства. Зная распорядок рабочего времени хозяйства, он проник на территорию, оставшись незаметным. Теперь ему предстоит возместить нанесенный ущерб. По этому факту проводится проверка.