Курянина обвиняют в краже денег с карты

СЕГОДНЯ 12:52 2018-09-14T12:52:24+03:00

Больше 15 тысяч рублей он обналичил в банкомате

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Сотрудники Солнцевского отдела полиции установили причастного к хищению крупной суммы с банковской карты. Деньги исчезли после того, как из дома хозяина карты ушел его товарищ с родственником. Курянину стали приходить сообщения о совершаемых операциях с его банковскими картами. Как выяснилось, подозреваемый, отлучившись в соседнюю комнату, заметил оставленные кредитки, и незаметно забрал их.

К банковским картам были прикреплены записки с пин-кодами, поэтому новому знакомому не составило труда снять деньгисовершить хищение. Почти 15 тысяч рублей он забрал в ближайшем банкомате.

После кражи подозреваемый отнаправился в Белгородскую область, где его задержали сотрудники Солнцевской полиции. При нем были похищенные банковские карты. Большую часть налички он успел потратить, однако дал обязательство возместить ущерб.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.