Курская таможня провела учения

СЕГОДНЯ 12:17 2018-09-14T12:17:36+03:00

В них приняли участие таможенники и пожарные

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В Курской таможне прошли учения по действиям должностных лиц в чрезвычайных ситуациях. На пульт управления дежурной службы таможни поступил сигнал о возгорании в одном из служебных помещений. Сработала сигнализация.

Сотрудники доложили обстановку начальнику таможни и сообщили в «Службу спасения». Начали эвакуировать персонал и материальные ценности. По сигналу тревоги здание оцепили бойцы СОБРа. Через несколько минут в таможню приехали дежурные расчеты пожарно-спасательной части, которые приступили к спасению людей и к тушению возгорания в здании таможни.

В ходе учений сотрудники таможни продемонстрировали свои навыки по использованию первичных средств пожаротушения, применению газодымозащитных комплектов и средств личной защиты, оказанию медицинской помощи пострадавшим. Были отработаны практические вопросы взаимодействия дежурных служб. С поставленными задачами все участники тренировки справились успешно.