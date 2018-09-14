В Курске на пенсионерку наехал кроссовер
ДТП произошло на 50 лет Октября
Раненую женщину отвезли в больницуФото: Из архива "КП"
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13 сентября примерно в 14:40 по улице 50 лет Октября города Курска со стороны Суворовской в сторону Дзержинского двигался автомобиль «Мазда СХ 5», за рулем которого находился 29-мужчина.
Напротив дома № 11 водитель сбил 66-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода . Бабушка получила травму колена и была доставлена в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Водитель был трезв.