В Курской области стартует месячник газовой безопасности

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-14T10:51:48+03:00

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С 15 сентября по 15 октября в Курской области пройдет месячник безопасного пользования газовыми приборами в быту, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

Курянам напомнят основные правила безопасного пользования газом, проведут инструктажи по эксплуатации и техническому обслуживанию газового оборудования. Главная задача проводимого месячника - привлечь широкое внимание населения к вопросам безопасного пользования газом при эксплуатации газового оборудования.

— Помните! Перед началом отопительного сезона необходимо провести профилактическое обследование дымоходов и вентиляционных каналов, - обращаются к курянам спасатели.

По вопросам технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования можно обращаться в АО «Газпром газораспределение Курск» и его филиалы по месту жительства. Единый номер аварийно-диспетчерской службы - «04».