В Курской области стартует месячник газовой безопасности
С 15 сентября по 15 октября в Курской области пройдет месячник безопасного пользования газовыми приборами в быту, сообщает ГУ МЧС по Курской области.
Курянам напомнят основные правила безопасного пользования газом, проведут инструктажи по эксплуатации и техническому обслуживанию газового оборудования. Главная задача проводимого месячника - привлечь широкое внимание населения к вопросам безопасного пользования газом при эксплуатации газового оборудования.
— Помните! Перед началом отопительного сезона необходимо провести профилактическое обследование дымоходов и вентиляционных каналов, - обращаются к курянам спасатели.
По вопросам технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования можно обращаться в АО «Газпром газораспределение Курск» и его филиалы по месту жительства. Единый номер аварийно-диспетчерской службы - «04».