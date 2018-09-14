В этом году в лагерях и санаториях отдохнут более 102,5 тысяч детей

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-14T09:50:42+03:00

Многие ребята смогут отдохнуть бесплатно в этом году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Бесплатно петевки могут получить куряне от 7 до 17 лет

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Всего минувшим летом работало 351 оздоровительное учреждение, в их числе 22 загородных лагеря, 8 санаториев, 287 лагерей с дневным пребыванием детей, 34 лагеря труда и отдыха.

Путевки во все виды оздоровительных учреждений в этом году предоставлялись бесплатно детям от 7 до 17 лет, в первоочередном порядке - тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

На 1 сентября всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено более 90 тысяч детей.

Проходили во время летней оздоровительной кампании и профильные смены. В том числе международные - с участием детей из Луганской и Донецкой народных республик, Республики Беларусь. Организатором выступила молодежная общественная организация «Объединенный центр «МОНОЛИТ».

К слову, в курских лагерях отдохнули 324 ребенка из Москвы и Московской области, Воронежа, Астрахани, Санкт-Петербурга и Крыма.

А курские мальчишки и девчонки отдыхали на побережьях Краснодарского края и Крыма - в «Артеке», «Орленке» и «Смене». Были и те, кто хотел в летний период поработать, таких ребят набралось около трех тысяч.

Оздоровление детей будет идти до декабря. Планируется, что всего по итогам этого года число отдохнувших в детских лагерях и санаториях превысит 102,5 тысячи.