В Курской области пройдет тренировка по гражданской обороне

СЕГОДНЯ 09:47 2018-09-14T09:47:59+03:00

Учения пройдут с 1 по 3 октября

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С 1 по 3 октября в Курской области пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. Учения пройдут под руководством главы региона Александра Михайлова.

В тренировке примут участие муниципальные образования, областные структуры, ГУ МЧС России по Курской области, различные спасательные службы.

Руководители органов исполнительной власти обеспечат готовность сил и средств к выполнению первоочередных мероприятий при ликвидации крупномасштабных ЧС, примут участие в практических занятиях.