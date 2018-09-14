В Курской области пройдет тренировка по гражданской обороне
Учения пройдут с 1 по 3 октября
Тренировка начнется 1 октябряФото: из архива "КП"
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С 1 по 3 октября в Курской области пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. Учения пройдут под руководством главы региона Александра Михайлова.
В тренировке примут участие муниципальные образования, областные структуры, ГУ МЧС России по Курской области, различные спасательные службы.
Руководители органов исполнительной власти обеспечат готовность сил и средств к выполнению первоочередных мероприятий при ликвидации крупномасштабных ЧС, примут участие в практических занятиях.