Куряне тратят треть бюджета на еду

СЕГОДНЯ 09:36 2018-09-14T09:36:33+03:00

А у семей с низким доходом на покупку продуктов уходит почти половина доходов

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В 2017 году домохозяйства Курской области потратили на питание 32.2% семейного бюджета. По данным Курскстата, затраты на питание семей с низкими доходами составляли более 43%, с высокими – 22% от суммы потребительских расходов. По сравнению с 2016 годом потребление основных продуктов питания осталось на том же уровне.

Так, в среднем один человек потреблял за месяц 23.7 кг молока и молочных продуктов, 9.7 кг овощей и бахчевых, 8.9 кг хлеба и хлебных продуктов, 7.8 кг мяса и мясных продуктов, 6.8 кг картофеля, 5.9 кг фруктов и ягод, 3.3 кг сахара и кондитерских изделий, 2.3 кг рыбы и рыбных продуктов, 18 штук яиц. Калорийность суточного рациона составила 2949 килокалорий. В среднем за сутки житель области потреблял 86 г белков, 116 г жиров и 387 г углеводов.

В селе по-прежнему значительной остается роль личного подсобного хозяйства. Если в городской местности стоимость потребленных продуктов, поступивших из личного подсобного хозяйства, составила 13%, то в сельской местности – это 23% общей стоимости питания.