2018-09-14T08:24:15+03:00
Общество

«ВАГОНМАШ»: новое возрождение

Некогда переживавшее трудные времена производство железнодорожных комплектующих демонстрирует промышленный прорыв
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В следующем году ООО ПО «ВАГОНМАШ» готовится отметить свое 15-летие. Предприятие, специализирующееся на производстве комплектующих для железной дороги в Курской области, было создано 3 июня 2004 года. Тогда молодая компания при поддержке своих американских партнеров внедрила принципиально новые для российского рынка технологии, серьезно потеснив конкурентов.

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