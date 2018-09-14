«ВАГОНМАШ»: новое возрождение
Некогда переживавшее трудные времена производство железнодорожных комплектующих демонстрирует промышленный прорыв
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В следующем году ООО ПО «ВАГОНМАШ» готовится отметить свое 15-летие. Предприятие, специализирующееся на производстве комплектующих для железной дороги в Курской области, было создано 3 июня 2004 года. Тогда молодая компания при поддержке своих американских партнеров внедрила принципиально новые для российского рынка технологии, серьезно потеснив конкурентов.