В Курске пройдет экологический квест

СЕГОДНЯ 18:54 2018-09-13T18:57:18+03:00

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15 сентября все неравнодушные куряне присоединятся ко Всемирному дню чистоты, приняв участие в акции «Сделаем!2018» и экологическом квесте общероссийского движения «Чистые Игры».

В «Чистых Играх» всегда участвует много добровольцев. Организаторы разрабатывают карту местности, придумывают загадки и специальные задания. Команды, прошедшие регистрацию на сайте проекта, по сигналу приступают к поиску и сбору мусора.

За набранный объем отходов начисляются баллы. Дополнительные очки можно получить за раздельный сбор, за так называемые «артефакты» — необычные предметы, а также за выполнение дополнительных заданий. Победителей ждут призы, а всех участников – пикник.

А 14 сентября в Курске пройдет «санитарная пятница». Областной центр приведут в порядок перед предстоящим Днем города. В уборке Курска примут участие сотрудники администраций, Курского городского собрания, организаций, учреждений и предприятий, представители власти, общественных организаций, учреждений образования и здравоохранения, торговли и бизнеса.