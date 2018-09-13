Спортивные соревнования изменят схему движения транспорта в Курске

СЕГОДНЯ 14:44 2018-09-13T14:44:29+03:00

В центре Курска в эти дни может быть затруднено движение Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В Курске в преддверии Дня города пройдет ряд физкультурно-спортивных мероприятий.

15 сентября с 9.00 до 10.30 по маршруту Красная площадь - ул. Садовая будут проводиться городские соревнования по двум дисциплинам - лыжероллеры и велогонка, посвященные Дню города.

15 сентября с 10.30 до 14.00 - Всероссийский день бега «Кросс нации- 2018» по маршруту Красная площадь - ул. Садовая;

В День города, 25 сентября с 9.30 до 12.30 состоится осенняя легкоатлетическая эстафета среди команд общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений города Курска, которая также будет проходить на участке Красная площадь - ул. Садовая.

Обратите внимание, что на время проведения мероприятий будет временно перекрыто движение автотранспорта:

15 сентября с 9.00 до 14.00 часов – по ул. Ленина на участке от ул. Урицкого (Красная площадь) до ул. Садовой;

25 сентября с 9.30 до 12.30 часов – по ул. Ленина на участке от ул. Урицкого (Красная площадь) до ул. Садовой.

Движение городского общественного транспорта в эти дни и периоды времени на участке от улицы Урицкого до улицы Садовой пойдет по Радищева со всеми действующими остановками.