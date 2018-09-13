Часть Курска вновь останется без света

СЕГОДНЯ 14:34 2018-09-13T14:34:38+03:00

Электроэнергию отключат в двух округах Фото: из архива "КП"

Электроэнергию отключат в двух округах

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С 17 сентября в Сеймском и Железнодорожном округах Курска запланированы отключения электроэнергии.

В Сеймском округе с 17 сентября по 21 сентября с 9-00 до 15-00 без света останутся улицы: Кольцова, Нижне-Луговая 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 - 97, Заповедная, Ромашковая, Сосновый бор, Дубовая роща, Кореневская, Запрудная, Рыльская, Лесная поляна.

Тел. для справок: 32-32-15

В Железнодорожном округе 20 сентября с 14-00 до 16-00: Васильевский переулок 19-47, 4-44; Котлякова 3-83, 2-90; Ивановский переулок 1-7, 63-71, 4, 18; Подвойского 25-91, 20-96; Кривицкая 22-84, 23-93; Киевская 1-55, 2-76; Сеймская 2-48, 3-63; Петропавловский переулок 9-22, 15-21; Малых 84-178, 45-123; 3-й Раздельный переулок 1-21; 2-й Раздельный переулок 1-9, 2-14; ОНТ Ветеран.

Тел. для справок: 26-32-10