Курянина обвиняют в убийстве самогонщика

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-13T13:27:38+03:00

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СК по Курской области передал в суд уголовное дело против 40-летнего жителя Суджи, которого обвиняют в убийстве.

По данным следствия днем 24 июня курянин со своим знакомым пришел к дому мужчины, который торговал самогоном. Гости попросили дать им спиртное в долг, однако получили отказ. После этого хозяин стал выталкивать гостей со двора своего дома. Один из них, разозлившись, сначала повалил самогонщика на землю, потом достал нож и нанес не меньше пяти ударов, в том числе и в шею. При этом в тот момент, когда злоумышленник достал нож, его знакомый убежал. От полученных ран 39-летний торговец алкоголем умер. А нападавший, забрав нож, сбежал с места преступления.

Задержанному мужчине грозит длительный срок.