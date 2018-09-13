В Курске отметят Год театра

СЕГОДНЯ 11:32 2018-09-13T11:33:36+03:00

В 2019 году Курск ждет много театральных событий Фото: Светлана ВОЛКОВА

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2019 год объявлен в России Годом театра. В Курской области утвержден План мероприятий, которые пройдут в рамках тематического года. Так, в регионе пройдут различные фестивали и конкурсы, будут организованы выездные спектакли, обменные гастроли Курского государственного театра кукол с театрами Республики Беларусь, пройдут семинары, мастер-классы для режиссеров народных театров и самодеятельных театров кукол.

Кроме этого пройдет межрегиональный конкурс актерского мастерства молодых исполнителей имени К.С. Станиславского «Верю!» и конкурс на присуждение театральной премии «Спасибо!». Запланировано издание сборника стихов Юрия Бурэ, художественного руководителя Курского драматического театра им. А.С.Пушкина.

Также будет организован конкурс на предоставление Гранта губернатора Курской области на создание творчески значимых проектов в области театрального искусства и многое другое.