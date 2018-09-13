Курянам предлагают принять участие во Всероссийском экономическом диктанте

СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-13T11:22:44+03:00

В диктанте могут принять участие школьники и студенты Фото: Светлана ВОЛКОВА

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4 октября пройдет Всероссийский экономический диктант. Его участниками от региона станут образовательные учреждения Курской области.

В мероприятии могут принять участие ученики 9-11 классов, студенты вузов, руководители и преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели, а также любой желающий.

Курская региональная общественная организация Вольного экономического общества совместно с курским филиалом ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 4 октября в 10.00 проводит образовательную акцию для заинтересованных по адресу: Курск, ул.Ломоносова, д.3.