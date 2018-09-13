Под Курском под колесами фуры погиб 25-летний парень
Смертельное ДТП произошло в Фатежском районе
Парня отвезли в больницу, но через некоторое время он скончалсяФото: Из архива "КП"
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12 сентября примерно в половине девятого вечера 57-летний водитель большегруза «Мерседес» с полуприцепом двигался по федеральной трассе М2 Крым со стороны Москвы в сторону Курска. В районе селе Большое Жирово он сбил 25-летнего парня, который переходил дорогу в неположенном месте.
Молодой человек получил серьезные травмы. Парня отвезли в Фатежскую центральную районную больницу. Но через некоторое время он скончался, сообщили в УГИБДД по Курской области. Водитель фуры был трезв.