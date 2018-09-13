15 сентября в Курске пройдет кросс

СЕГОДНЯ 10:46 2018-09-13T10:47:49+03:00

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15 сентября в Курске состоится всероссийская акция «Кросс наций». Забег пройдет по улице Ленина. Старт с Красной площади в 11.00. В кроссе могут принять участие все желающие. Для участников разного возраста и физподготовки предусмотрено несколько дистанций – от 1 до 12 километров.

Заявки на участие в забеге принимаются до 14 сентября на стадионе «Трудовые резервы». Зарегистрироваться можно и в день проведения соревнований на Красной площади с 9.00 до 10.20. Желающие принять участие в акции должны иметь при себе паспорт, полис, справку от врача и страховку от несчастных случаев.