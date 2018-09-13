Курянина обвиняют в убийстве подруги

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-13T10:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

СК по Курской области завел уголовное дело против 36-летнего жителя села Игино Фатежского района. Его обвиняют в убийстве знакомой.

По версии следствия ночью с 8 на 9 августа у мужчины в гостях была 38-летняя односельчанка, с которой они выпивали. Во время застолья пара стала ругаться. В результате хозяин дома ножом ударил гостье в грудь. А после этого пошел спать. Проснувшись и обнаружив тело односельчанки, он сбежал с места преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.