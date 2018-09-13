В Курской области ОРВИ заболели около 3,5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 09:39 2018-09-13T09:39:50+03:00

Для выработки стойкого иммунитета после прививки необходимо 10-14 дней Фото: из архива "КП"

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С 3 по 9 сентября в Курской области зарегистрировано более 3,4 тысяч случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Показатель составил 32,2 на 10 тысяч населения.

Продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Уже привито 143 тысяч жителей региона, из них около 10 тысяч детей.

Право на бесплатную вакцинацию от гриппа имеют: дети с 6 месяцев, школьники, учащиеся колледжей, студенты, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.

Другие категории населения могут быть привиты за счет средств работодателей, предприятий и организаций, личных средств граждан. Для выработки стойкого иммунитета после прививки необходимо 10-14 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить по телефонам горячей линии: 8(4712)58-71-86.