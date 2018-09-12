Курская полиция опровергла слухи о нападении на школьника

СЕГОДНЯ 16:52 2018-09-12T16:57:58+03:00

Сотрудники полиции просят не распространять слухи и не поднимать панику Фото: из архива "КП"

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Вчера вечером в соцсетях появилась информация о том, что в лесопосадке, расположенной в микрорайоне КЗТЗ, было совершено нападение на старшеклассника 21-го лицея. Якобы на подростка напали двое неизвестных мужчин с целью ограбления. Избили, изрезали парня и выбросили в овраг. Подросток с серьезными травмами пролежал сутки в лесу и чудом остался жив.

— В полицию действительно обратилась мама одного из учащихся 21-го лицея, - рассказала начальник отдела информации и связей с общественностью УМВД Курской области Лилия Каменева. — Женщина сообщила, что она не может найти сына, при этом парень отвечает на телефонные звонки.

Через некоторое время подросток позвонил в «Службу спасения» и по звонку удалось определить его местонахождение. Мальчика быстро нашли, с переохлаждением подростка отвезли в больницу, где диагностировали воспаление легких.

— Никаких травм и видимых повреждений у ребенка нет. Ценности, которые были изначально при нем – не пропали, - пояснили в полиции.

Данный случай стремительного распространения слухов в курских соцсетях и мобильных приложениях для общения не первый. В январе этого года появилась информация о том, что по Курску разъезжает «Ниссан» на золотых дисках, водитель которого пытался похитить четвероклассника. История также оказалось фейком.

Если детям будет угрожать опасность, то правоохранительные органы обязательно об этом сообщат. Обеспечение безопасности детей всегда в приоритете. Сотрудники полиции просят не распространять слухи и не поднимать панику.