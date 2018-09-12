Курский пожарный получил медаль «Во славу отцовства»
Награду спасателю вручил Николай Овчаров
На счету пожарного – тысячи ликвидированных загораний и спасенные жизниФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Сегодня Курск отмечает День отца. В городской администрации состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику. Лучшие отцы получили награды.
Медаль «Во славу отцовства» вручили и курскому пожарному, отцу четверых детей Роману Звягинцеву. На счету пожарного – тысячи ликвидированных загораний и спасенные жизни. Но самое главное и важное его достижение и гордость – дети.
С супругой Татьяной Роман уже 17 лет. Столько же лет Звягинцев и в пожарной охране. Сегодня на груди спасателя рядом с медалями, полученными за годы службы в пожарной охране, появилась еще одна, не менее важная и ценная.