2018-09-12T15:46:06+03:00
Происшествия

Под Курском застрелили пенсионера

Следователи ищут убийцу
Ольга ДАНИЛОВА
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У следствия уже есть предварительная версия происшедшегоУ следствия уже есть предварительная версия происшедшегоФото: Из архива КП.
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12 сентября утром поступило сообщение о смерти от огнестрельного ранения мужчины. Его тело нашли на лугу недалеко от села Гирьи Беловского района. По этому факту Суджанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело по статье "Убийство".

Следователи выяснили, что 66-летний мужчина был на лугу возле села, где живет, и пас свою корову. Внезапно из кустов в его сторону кто-то выстрелил из огнестрельного охотничьего оружия. Мужчина получил одну пулю в грудь. Выстрел оказался смертельным. Убийца скрылся.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Следователи совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии, а также кинологами с собаками устанавливают местонахождение лица, совершившее данное преступление. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

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