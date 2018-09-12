Под Курском в ДТП погиб девятилетний ребенок

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-12T15:44:39+03:00

После удара «десятка» вылетела в левый кювет и перевернулась Фото: УМВД России по Курской области.

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12 сентября примерно в 12:20 на 62 километре автомобильной дороги Курск – Рыльск 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 столкнулся с автомобилем «Ока», который, по предварительным данным, двигался в попутном направлении. За рулем малолитражки находился 32-летний мужчина.

После удара «десятка» вылетела в левый кювет, где перевернулась. В результате ДТП девятилетний ребенок, находившийся в машине, погиб на месте. Женщина-пассажир получила ранения. Полиция выясняет все обстоятельства и причины происшествия.