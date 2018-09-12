Курянин выращивал на огороде коноплю

СЕГОДНЯ 14:13 2018-09-12T14:13:24+03:00

Курянину грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Из архива "КП"

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке отряда спецназа «Гром» задержали 58-летнего жителя Курского района, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений, незаконном производстве и сбыте наркотических веществ.

Оперативники получили информацию о том, что ранее судимый мужчина вместе с супругой на своем приусадебном участке выращивал коноплю. В ходе осмотра полицейские обнаружили 450 кустов наркосодержащих растений, которые по периметру были огорожены высокими культурами.

В сарае у подозреваемого хранилось 25 кг наркотика. Трава была расфасована и готова к употреблению. Предназначалась для продажи. В момент задержания хозяин находился в состоянии наркотического опьянения, но от медосвидетельствования отказался.

Мужчину арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело. За изготовление, хранение и сбыт наркотиков ему грозит до 15 лет лишения свободы.