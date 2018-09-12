Жители двух районов Курска остались без воды
На одном из объектов «Курскводоканала» произошла авария
Восстановительные работы планируется завершить к вечеруФото: из архива «КП»
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Сегодня в связи с аварией в Северо-Западном и Юго-Западном районах города Курска приостановили подачу холодной воды.
На время ремонтных работ в домах потребителей с закрытой схемой теплоснабжения также отключили горячую воду, сообщили в Курском филиале ПАО «Квадра».
Восстановительные работы планируется завершить к вечеру. Справки по вопросам отключения можно получить в МУП «Водоканал г. Курска» по телефону 70-06-14.