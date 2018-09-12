2018-09-12T12:42:38+03:00
Общество

Курянин заплатил более 800 тысяч рублей, чтобы выехать за границу

Мужчине за долги по кредиту ограничили выезд
Яна ШЕЛЕСТ
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Деньги нашлись очень быстроДеньги нашлись очень быстроФото: Из архива "КП"
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Житель Железногорска задолжал по кредитным платежам около 766 тысячи рублей и долгое время долг не оплачивал. Судебный пристав ограничил ему выезд за пределы Российской Федерации, сообщили в УФССП по Курской области.

Неожиданно мужчина пришел в отдел судебных приставов, оплатил задолженность в полном объеме, а также сумму исполнительского сбора в размере 53,6 тысяч рублей. Оказалось, по семейным обстоятельствам должнику срочно нужно было ехать в Латвию.

Исполнительное производство окончилось фактическим исполнением, с курянина сняли ограничение на право выезда.

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