Курянин заплатил более 800 тысяч рублей, чтобы выехать за границу

СЕГОДНЯ 12:42 2018-09-12T12:42:38+03:00

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Житель Железногорска задолжал по кредитным платежам около 766 тысячи рублей и долгое время долг не оплачивал. Судебный пристав ограничил ему выезд за пределы Российской Федерации, сообщили в УФССП по Курской области.

Неожиданно мужчина пришел в отдел судебных приставов, оплатил задолженность в полном объеме, а также сумму исполнительского сбора в размере 53,6 тысяч рублей. Оказалось, по семейным обстоятельствам должнику срочно нужно было ехать в Латвию.

Исполнительное производство окончилось фактическим исполнением, с курянина сняли ограничение на право выезда.